Санкт-Петербург, 8 сентября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Прибывшая в Петербург группа блокадников, проживающих сейчас в Донецкой Народной Республике, в День памяти жертв блокады посетила Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке.

t. me/a_beglov Блокадники из Донбасса

В Донецке сегодня проживает 17 бывших жителей блокадного Ленинграда. В состав делегации, приехавшей в Петербург, смогли войти пять человек, сообщили в Смольном.

После посещения блокадного музея с донецкими гостями встретился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, по чьей инициативе и была организована поездка.

Губернатор отметил, что Ленинград и Донецк стали символами мужества и стойкости в борьбе против нацизма. К тому же 8 сентября — памятная дата для Ленинграда и для Донбасса. В этот день 79 лет назад Донецк был освобождён от фашистских захватчиков. А 10 сентября будет отмечаться день освобождения города-побратима Петербурга — Мариуполя (ДНР).

Беглов рассказал гостям о планах по развитию Музея обороны и блокады Ленинграда, о помощи Петербурга в восстановлении Мариуполя. Он также сообщил, что по договоренности с руководством ДНР порядка 20 блокадников из Донбасса будут проходить курс оздоровления в пансионатах Петербурга.

Одной из прибывших блокадниц, Любови Шадриной, губернатор вручил памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Ранее она не смогла его получить.

Для гостей из Донбасса подготовили культурную программу с посещением Московского парка Победы и Монумента Героическим защитникам Ленинграда, экскурсией по Петропавловской крепости и Петергофу.