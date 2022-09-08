Волжский, Волгоградская область, , 16:18 — REGNUM Личность женщины, которая в июне 2017 году в городе Волжский Волгоградской области, совершила убийство своего новорождённого ребенка, установили следователи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе СУ СК по региону.

Следственный комитет Sledcom.ru

Тело девочки обнаружили в полиэтиленовом пакете у дома № 95 по улице Мира. Экспертиза установила, что ребёнок родился доношенным и живым, а спустя непродолжительное время скончался от черепно-мозговой травмы.

Несмотря на весь объём проведённых следственных действий, личность предполагаемого убийцы не удалось установить сразу. В 2022 году в ходе дополнительной дактилоскопической экспертизы специалисты идентифицировали следы пальцев рук, оставленных на пакете — они принадлежат 35-летней местной жительнице. Её допросили, женщина созналась в преступлении.

Злоумышленнице предъявлено обвинение по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка».