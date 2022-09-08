Джакарта, , 16:08 — REGNUM Парламент провинции Ачех направил письмо президенту Джоко Видодо по поводу отказа от повышения цен на топливо, что вызвало полемику в обществе, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

Помимо президента, письмо также было направлено министру финансов, министру энергетики и минеральных ресурсов Индонезии.

«Законодательный орган принимает все устремления, выраженные студентами, и мы передаем все эти устремления в письмах президенту Джоко Видодо и председателю парламента Индонезии», — говорится в заявлении парламента провинции Ачех.

Протесты произошли 8 сентября 2022 года. Студенты и полицейские столкнулись перед зданием парламента в Ачех. Масса студентов была разочарована тем, что полиция, охранявшая правительственное здание, не пустила их в здание. В результате столкновений пострадали пятеро полицейских и трое студентов.