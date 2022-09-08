Сосенский, Калужская область, 8 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Мемориальная доска в честь Героя России Владимира Игнатова торжественно открыта 8 сентября на здании школы № 1 в городе Сосенском Козельского района. Владимир Игнатов погиб, спасая боевых товарищей, во время специальной военной операции на территории бывш. УССР. Об этом написал в социальных сетях губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» Мемориальная доска в честь Героя России Владимира Игнатова на здании школы № 1 в городе Сосенском

«Владимир учился в этой школе. Сегодня о нем тепло вспоминали его родные, учителя, друзья, сослуживцы. Хороший парень, верный товарищ. Улыбчивый, открытый. В детстве часто был миротворцем в конфликтах между местными пацанами. А потом он выбрал профессию — Родину защищать. На Донбассе с первых дней СВО. На Уроке мужества старшеклассникам Сосенских школ сегодня рассказали о героическом поступке нашего земляка. Мы помним! Мы гордимся!», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области учреждена премия «Человек Z». Это первая премия региона, посвященная военным, представителям силовых структур, волонтёрам, благотворителям, политикам, медийным активистам, предпринимателям, которые созидают новую Россию — ту, которая началась с 24 февраля 2022 года. В рамках проекта планируется собрать информацию о не менее 50 жителях области, «наиболее ярко проявивших свою гражданскую позицию» в контексте специальной военной операции на территории бывш. УССР.