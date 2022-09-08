Саратов, 8 сентября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Саратовской области окажут поддержку и предложат лучшие практики по улучшению инвестиционного климата. К такому решению пришла делегация Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов, работавшая в регионе, сообщает 8 сентября пресс-служба правительства Саратовской области.

Инвестиции

«Мы провели совещание по позиции Саратовской области в рейтинге инвестиционной привлекательности. Есть ряд идей, которые обсудили с представителями бизнеса, инвестиционной инфраструктуры, с общественностью. Запрос бизнеса на развитие находит отклик у органов власти. Уверен, что новые подходы к поддержке предпринимателей, лучшие практики других регионов могут здесь найти отражение, реализацию и это станет очередным драйвером роста», — сказал директор дивизиона «Развитие регионов и инвестиций» АСИ Александр Смекалин.

Делегация проанализировала проблемные места и потенциальные точки роста Саратовской области, оценила проекты развития, возможности господдержки и их дальнейшего продвижения в государственных институтах развития. Агенством принято решение предложить региону лучшие наработанные практики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, министерство инвестиций создано в июне 2022 года в Саратовской области. Ведомство занимается не только привлечением новых инвестиций, но и поддержкой уже действующих предприятий.

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