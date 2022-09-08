Москва, , 16:07 — REGNUM Для преодоления вызовов в финансовой и банковской системе из-за санкционного давления необходимо принять ряд действий, но для начала нужно «вернуть доверие». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 8 сентября заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — Патриоты — За родину»), выступая в одной из сессий Московского финансового форума.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарий дал оценку работе банковской и финансовой системе в условиях санкционного давления.

«Если смотреть на формальные показатели, то мы находимся в благоприятной ситуации, можно спокойно двигаться вперёд, особенно не опасаясь за ситуацию. Но понятно, что есть очень серьёзные отключения от европейских и западных рынков», — сказал Анатолий Аксаков, выделив, в частности, блокировку активов физических и юридических лиц.

Депутат назвал ряд решений, которые помогут «преодолеть вызовы»:

«Первое — надо вернуть доверие. Ситуация с заблокированными средствами, в том числе физических лиц, подрывает доверие и ко мне как к председателю комитета — куча обращений со стороны тех, кто пострадал от недружественных действий. Соответственно нам здесь надо отладить механизм взаимодействия с этими лицами».

Анатолий Аксаков также предложил наладить механизм, позволяющий потенциальным инвесторам работать с информацией, которая закрыта для защиты рынка и эмитентов «от недружественных действий». По его мнению, здесь могут помочь рейтинговые агентства.

«Дав доступ рейтинговым агентствам к этой информации, мы могли бы с их помощью доносить качество бумаг, выпускающие теми или иными эмитентами, и таким образом разбудить этот рынок, повысить интерес к рынку. На мой взгляд, это надо сделать в ближайшее время», — полагает парламентарий.

В то же время депутат подчеркнул, что при этом надо продумать ответственность, если «вдруг от рейтинговых агентств будет утекать» закрытая информация, к которой они получили доступ.

«И дальше нам, конечно надо сделать так, чтобы был стимул у инвесторов активно вкладываться в российские ценные бумаги», — продолжил глава думского комитета.

Кроме того, Анатолий Аксаков предложил вернуться к теме замороженных накоплений НПФ, которые «могли бы активно использоваться для инвестиционных целей», а также «включить регуляторное стимулирование», чтобы банки активнее вкладывали средства экономику.

Отметим, что Аксаков представляет в нижней палате парламента Чувашию.