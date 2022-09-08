Депутат Госдумы рассказал, как при санкциях «разбудить» финансовый рынок
Москва, 8 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Для преодоления вызовов в финансовой и банковской системе из-за санкционного давления необходимо принять ряд действий, но для начала нужно «вернуть доверие». Как передаёт корреспондентИА REGNUM, об этом 8 сентября заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынкуАнатолий Аксаков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), выступая в одной из сессий Московского финансового форума.
Парламентарий дал оценку работе банковской и финансовой системе в условиях санкционного давления.
Депутат назвал ряд решений, которые помогут«преодолеть вызовы»:
Анатолий Аксаков также предложил наладить механизм, позволяющий потенциальным инвесторам работать с информацией, которая закрыта для защиты рынка и эмитентов«от недружественных действий». По его мнению, здесь могут помочь рейтинговые агентства.
В то же время депутат подчеркнул, что при этом надо продумать ответственность, если«вдруг от рейтинговых агентств будет утекать» закрытая информация, к которой они получили доступ.
Кроме того, Анатолий Аксаков предложил вернуться к теме замороженных накоплений НПФ, которые«могли бы активно использоваться для инвестиционных целей», а также«включить регуляторное стимулирование», чтобы банки активнее вкладывали средства экономику.
Отметим, что Аксаков представляет в нижней палате парламента Чувашию.