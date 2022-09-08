Москва, 8 сентября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Более 30 тысяч бандеровских боевиков направлены своим командованием для участия в наступлении на город Балаклея (Харьковская область, б. УССР), заявил 8 сентября командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «России 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM
ВСУ
«Буквально за эти два-три дня они понесли потери более пяти тысяч человек, это даже при самом минимальном расчёте».
Апты Алаудинов

Он уточнил, что бандеровцы несут «очень тяжёлые потери». При этом «ничего сверхъестественного не происходит» в зоне боевых действий, ситуация «абсолютно подконтрольная»: ВС РФ отбили попытку наступления ВСУ на Балаклею.

Алаудинов добавил, что накануне, 7 сентября, ВСУ совершили несколько попыток наступать в направлении Изюма: они пытались захватить дороги, чтобы «перерезать маршруты логистики наших подразделений, что им сделать не удалось».