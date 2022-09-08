* талибам — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 16:04 — REGNUM В афганской провинции Бадахшан местный командир отряда в 70 человек в уезде Каран-ва-Мунджан объявил войну талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

Согласно источникам, командира зовут Шариф, и он со своими людьми дислоцируется в горах уезда Каран-ва-Мунджан. Он объявил войну талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после того, как они расстреляли его сына и племянника.

Напомним, уезд Каран-ва-Мунджан провинции Бадахшан граничит с провинциями Нуристан, Панджшер, а также с Пакистаном, и имеет большое военно-стратегическое значение.