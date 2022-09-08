Энергодар, Украина, 8 сентября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Наводчик-корректировщик ВСУ задержан в городе Энергодаре, написал 6 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

УМВД РФ по Ярославской области Задержанный

Он отметил, что этот корректировщик наводил беспилотник-камикадзе бандеровских боевиков на здание администрации Энергодара.

«В результате удара БПЛА была разрушена установка кондиционирования, расположенная на крыше здания», — отметил Рогов.

Напомним, в Энергодаре, освобождённом от ВСУ в начале спецоперации ВС РФ, находится Запорожская АЭС. Станцию ежедневно обстреливают бандеровские боевики.