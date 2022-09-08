* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 8 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Кабуле талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали облавы на нищих, и предупредили, что они будут заключены в тюрьму, если снова начнут попрошайничать. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Цитата из к/ф «Капернаум». реж Надин Лабаки. 2018. Ливан, Франция, США Нищие дети

Командование полиции Кабула запустило эту программу с 7 сентября и заявило, что нищие, чьи биометрические данные будут сняты, в случае если они снова начнут просить милостыню, будут арестованы и заключены в тюрьму.

С тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, из-за роста бедности и безработицы резко возросло количество нищих в городе Кабуле, столице Афганистана. Большинство попрошаек — женщины и маленькие дети. Сидя в людных местах города, перед пекарнями и бродя по закоулкам Кабула, они пытаются привлечь внимание людей, чтобы получить хотя бы несколько афгани, буханку хлеба или немного муки и риса.

В связи с резким увеличением числа нищих в Кабуле мулла Хайбатулла, лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), некоторое время назад отдал приказ собрать их в одном месте.

В указе лидера радикалов отмечено, что нищие, имеющие профессиональные навыки, должны быть обеспечены работой, а «действительно нищие» должны получать средства к существованию.

Не все проблемы можно решить насилием

Эту программу по сбору нищих и предупреждения об аресте и заключении в тюрьму критикуют граждане Афганистана и говорят, что «все проблемы не могут быть решены насилием, избиением и тюремным заключением».

Граждане Афганистана отмечают, что многие из тех, кто занимается попрошайничеством в Кабуле, обратились к этому «ремеслу» из-за «нужды и голода».

Хафизулла, житель Кабула, сказал репортеру агентства «Шафакна»: «Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не способно решить экономические проблемы Афганистана, поэтому они жестоко расправляются с нищими и стараются снизить их присутствие на улицах».

По его словам, наличие большого количества нищих в столице страны свидетельствует о разгаре нищеты и голода, и неспособности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решать экономические проблемы, и по этой причине они не хотят, чтобы на улицах появлялись попрошайки.

Шуайб, ещё один житель Кабула, сказал: «Программа «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напоминает пословицу, в которой говорится, что «вместо того, чтобы подправить брови, она выкололи глаза». Они не в состоянии решить экономические проблемы и ликвидировать бедность, и поэтому они хотят посадить в тюрьму людей, вынужденных заниматься нищенством».

Афганские граждане также считают план талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по выплате «зарплаты» нищим обманом и пропагандой и заявляют, что они не имеют возможности платить зарплату даже своим государственным служащим и военным, не говоря уже о выплатах десяткам тысяч нищих. Они говорят, что вместо того, чтобы преследовать нищих, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны улучшить экономическое положение Афганистана и обеспечить людей работой и стабильным доходом.

Безудержный рос нищеты в Афганистане

С тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, бедность в стране растёт с каждым днём, и, согласно отчёту Программы развития ООН, уровень бедности в текущем году достиг 90%.

(сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael Bracken Жители Афганистана

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов также заявило, что 19 миллионов человек в Афганистане сталкиваются с отсутствием продовольственной безопасности, и для оказания им помощи необходимо 2,6 миллиарда долларов.

Рост бедности привёл к тому, что число людей, которые не могут прокормить свои семьи, увеличивается с каждым днем, и всё больше людей вынуждены попрошайничать.

Конкретных статистических данных о количестве нищих в городе Кабуле и в Афганистане в целом не приводится, но создаётся впечатление, что после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тысячи людей вынуждены заниматься попрошайничеством, и теперь в афганской столице нет улицы, где не видно попрошаек.

Социологи считают попрошайничество одной из социальных аномалий, основным фактором которой является неспособность правителей страны управлять её экономическим положением.

За год правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экономический рост Афганистана упал с 2,3% до нуля, в результате чего увеличились безработица и бедность, и с каждым днём всё больше людей теряют способность обеспечивать свои семьи хотя пропитанием.

Афганские граждане считают, что увеличение числа нищих в Кабуле является результатом неправильной экономической политики и методов правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несёт ответственность за смерть всех тех, кто умирает из-за голода.

С момента установления контроля над Афганистаном талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят авторитарную политику и пытаются решить социальные проблемы с помощью насилия, как, например программы принудительного сбора наркозависимых или попрошаек.