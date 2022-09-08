Москва, 8 сентября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Российские военные спасли жизнь итальянскому журналисту Маттиа Сорби, которого киевские боевики умышленно отправили по заминированной дороге. Об этом сообщает 8 сентября Минобороны России.

Александр Погожев ИА REGNUM Воронка от разорвавшейся мины

Иностранец освещал боевые действия со стороны ВСУ и 29 августа отправился на передовые позиции киевских войск в сопровождении двоих неизвестных ему людей в военной форме.

Эти люди пообещали проводить репортёра на такси до линии соприкосновения с российскими войсками, но в какой-то момент попросили остановить машину, вышли из неё и показали Сорби, куда ехать дальше. При этом они скрыли, что дорога заминирована ВСУ.

«Целью провокации [киевских] спецслужб было дождаться гибели журналиста в результате огня с российских оборонительных позиций или подрыва такси на мине для последующих обвинений России в убийстве Маттиа Сорби и широкого резонанса в западных СМИ», — говорится в сообщении Минобороны.

Автомобиль подорвался на мине, водитель погиб, а Сорби получил тяжелые ранения. Российские военные, увидев произошедшее с гражданским автомобилем, бросились на помощь Сорби. Журналиста вынесли в безопасное место и экстренно доставили в больницу.

У журналиста множественные осколочные ранения, он находится в стабильном состоянии и получает квалифицированную помощь.

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