Москва, 8 сентября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,34%, торгуясь по 60,58 рубля. Евро, напротив, прибавляет те же 0,34%, подрастая до 60,61 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

ИА REGNUM Рубль

«В целом ситуация на торгах остается стабильной, рубль не спешит уходить с уровней, которые освоил в августе.

Взаимные движения валют обусловлены тем, что сегодня рынок ждет решения Евроцентробанка (ЕЦБ) по дальнейшей монетарной политике.

Эксперты полагают, что учетная ставка будет поднята на 0,75 процентного пункта, что поддержит евро против доллара.

Сегодня вечером по слухам должны были быть озвучены параметры нового бюджетного правила в России, что давило на рубль в первой половине торгов.

Возможно, этот фактор ещё окажет влияние на торги. Впрочем, если объёмы интервенций окажутся ниже, чем планировалось ранее, это может и поддержать рубль», — полагает эксперт.

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