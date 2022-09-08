Цхинвал, , 15:58 — REGNUM На базе Юго-Осетинского государственного университета будет создана школа археологии. Об этом, как передаёт 8 сентября агентство «Рес», заявил ректор вуза Вадим Тедеев в ходе пресс-конференции в Цхинвале.

Археология

«Мы участвовали в раскопках на улице Чочиева столицы, и в районах республики. Но нас не устраивают периодические раскопки, необходимо чтобы занятия археологией были на постоянной основе», — сказал глава ЮОГУ.

Он отметил, что университет имеет необходимые для раскопок технические средства. Также планируется сотрудничество с другими вузами. Тедеев добавил, что двое выпускников ЮОГУ поступили в российские вузы по специальности «археология».

Напомним, в апреле в югоосетинском селе Хеит было обнаружено древнее захоронение на территории цеха. По предварительной оценке, оно было образовано в XVI веке. На территории Южной Осетии регулярно находят артефакты при строительстве дорог или разборке домов.