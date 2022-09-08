Донецк, 8 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка обстреляны киевской артиллерией. Об этом сообщает 8 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Юрий Пущаев ИА REGNUM Последствия обстрела в Донецке

В 14:55 зафиксирован обстрел Донецка из Красногоровки. По Кировскому району выпущено три снаряда калибра 152 мм.

В 15:25 Киевский и Куйбышевский районы Донецка обстреляны из Орловки. По городу выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

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