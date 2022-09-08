Москва, , 15:53 — REGNUM Замминистра финансов РФ Алексей Лавров предложил в ходе Московского финансового форума изучить вопрос об ограничении доступа к информации о государственных закупках, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.

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«Достигнув прозрачности можно подумать о том, чтобы соответствующая информация была доступна только профессионально заинтересованным участникам, а не была бы доступна в той же блогосфере и не могла бы использоваться, в том числе, в неблаговидных целях», — сказал замминистра.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что в России могут продлить меры поддержки экономики, принятые на фоне санкций. По его словам, прежде всего речь идет о росте финансирования по госзакупкам: в 2022 году этот объем был повышен до половины от суммы общего платежа, если деньги пойдут без казначейского сопровождения, а вместе с ним — от 50% до 90%.

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