Москва, , 15:53 — REGNUM Вопрос необходимости индексации пенсий работающим пенсионерам безуспешно поднимается регулярно различными думскими фракциями на протяжении последних трех лет, заявила корреспонденту ИА REGNUMпрофессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Пенсия

«Индексация была приостановлена с 2016 года с целью уменьшения расходов федерального бюджета. Причем индексацию остановили только пенсионерам, получающим страховую пенсию. Социальные и государственные пенсии продолжают индексироваться.

Текущая ситуация с прогнозируемой доходной частью федерального бюджета на 2023–2024 гг. также не внушает оптимизма, что индексацию проведут сейчас или в ближайшее время.

Дело в том, что в опубликованных Минфином проектах бюджета, на протяжении будущих трех лет заложен дефицит в размере от 1,2% от ВВП (в 2023г) до 0,8% от ВВП (в 2025).

Согласно озвученным ранее цифрам, на индексацию пенсий для порядка 9 млн работающих пенсионеров потребуется не менее 600 млрд руб., поэтому если дефицит бюджета сохранится, то с большой вероятностью индексации не будет.

Сейчас работающие пенсионеры имеют право на перерасчет размера пенсии, исходя из количества пенсионных баллов, которые они «заработали» за предыдущий год, рассчитываемых на основе отчислений работодателя в ПРФ.

Сейчас максимальное количество баллов ограничено тремя ИПК, что эквивалентно максимальной надбавке к пенсии в размере 354 руб. (три балла соответствует отчислениям с зарплаты примерно в 39 тыс. руб. в месяц).

У работающих пенсионеров также имеется возможность получить налоговый вычет в тот же год, когда наступили основания для его получения. Необходимо также помнить и о том, что после официального прекращения трудовой деятельности пенсионеру компенсируются все «пропущенные» индексации», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в России пенсии должны индексироваться всем пенсионерам — независимо от того работающий пенсионер или неработающий.

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