Шарья, Костромская область, 8 сентября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В Шарьинском психоневрологическом диспансере на протяжении четырёх месяцев не могут найти специалистов на должность врача и главного врача. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://sharya-psihdisp.dzo44.ru Шарьинский психоневрологический диспансер

Учреждение рассчитано на 75 мест, при этом 65 коек предназначены для больных, нуждающихся в помощи психиатра, ещё 10 определены под наркологический профиль. ПНД обслуживает пациентов со всего северо-востока Костромской области, кроме него в регионе существует только психиатрическая больница в посёлке Никольское под Костромой.

«Сейчас учреждением по приказу департамента здравоохранения руководит бухгалтер. Понятно, что бухгалтер не может быть главврачом. Сейчас у психбольных осеннее обострение, в стационаре нет врача, а людям нужна помощь и лечение. Вопрос очень остро стоит», — пояснили ИА REGNUM в учреждении.

Шестого мая 2022 года из диспансера уволился главврач Алексей Мухамедзянов. Он выполнял обязанности руководителя и лечащего врача. До 15 июня медикам помогали специалисты из областной психбольницы, но затем они вернулись к своим пациентам. Сейчас больными в Шарье занимаются медицинские сестры, в острых случаях пациентов за 321 километр везут в Кострому. Департамент здравоохранения Костромской области комментировал проблемную тему в июне, обещая журналистам ГТРК «Кострома» решить вопрос с кадрами к началу июля, но этого не произошло.

В перспективе учреждение собираются реорганизовать, присоединив к Шарьинской окружной больнице с сокращением коечных и рабочих мест. Сейчас в интернате работают порядка 80 человек, скольких из них планируется сократить, пока неизвестно. Обсуждаться этот вопрос будет после нахождения нового руководителя. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.