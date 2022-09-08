Москва, , 15:52 — REGNUM Бельгия выступила против введения в ЕС потолка цен на российский газ. Об этом сообщает 8 сентября Reuters.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Агентство отмечает, ссылаясь на неназванный документ, что Бельгия считает нужным ограничить цены на весь импортный газ. Для этого следует учесть цены на газ в Азии.

Читайте также: Часть стран ЕС выступила за ограничение цен на весь импортируемый газ