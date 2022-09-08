Грозный, , 15:51 — REGNUM Попытки киевского режима атаковать российские подразделения и союзные войска, пытаясь отбить освобожденные территории, приводит ежедневно к гибели тысяч бойцов б. УССР. При этом Киев продолжает свои бессмысленные действия, теряя своих мужчин. Ситуацию прокомментировал командир отряда «Ахмат» Герой России Апты Алаудинов, выступивший с обращением к народу бывш. УССР.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он призвал проснуться и увидеть, как тысячи бойцов ВСУ погибают на полях сражений. Их командиры даже не забирают трупы с поля боя. Россия все равно победит в этой схватке, потому что её защитники воюют за свою родину и за свою религию, а вот для народа б. УССР это может обернуться демографической катастрофой, заявил Алаудинов в своем видеообращении, которое опубликовал 8 сентября в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, «даже виды видавший боевой генерал Апты Алаудинов» высказал сожаление о таком «нелепом жертвоприношении» киевских властей.

«Видя ситуацию на месте, Апты говорит, что так жестоко, бессмысленно и слепо закидывать своих бойцов на откровенное заклание могут только жестокие, но при этом безнадежно бестолковые идиоты. Эта картина с участием безрассудно атакующих наши позиции солдат ВСУ повторяется уже четвертый день по нескольку раз. Как бы это резко не звучало, мрут, как мухи, глупо, наобум и напрасно. И не добиваясь при этом абсолютно никакого преимущества», — написал чеченский лидер, комментируя ситуацию.

По словам Кадырова, чеченский боевой генерал сожалеет, что народ б. УССР теряет такое количество мужчин. Если так будет продолжаться и дальше, это приведёт к гуманитарной катастрофе для демографии, к необратимым последствиям для народа б. УССР, который «дает себя использовать Западу, не понимая сути происходящего», заявил Кадыров.