Оренбург, 8 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Бывший депутат Оренбургского горсовета, гендиректор ООО «Исток Электро КИПиА» Игорь Коровяковский обжаловал приговор суда первой инстанции. Однако суд апелляционной инстанции 8 сентября оставил решение коллег без изменения, сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Argumenti.ru Приговор

Эк-депутат признан виновным в налоговом преступлении. Он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму свыше 46,5 млн рублей. В налоговые декларации были внесены ложные данные.

Приговором Центрального районного суда Оренбурга фигурант уголовного дела оштрафован на 450 тыс. рублей. »Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда, рассмотрев апелляционные жалобу и представление, не нашла оснований для их удовлетворения, изменила приговор, отменив ранее наложенный арест на имущество, принадлежащее Коровяковскому, оставив без изменения решение суда в части сохранения ареста на имущество и счета предприятия», — сказали в судебной инстанции.