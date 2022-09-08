Москва, 8 сентября 2022, 15:48 — REGNUM Предоставление свободы манипуляции российских граждан своими пенсионными накоплениями, безусловно, способствует росту экономической активности на макроэкономическом уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Терелянский.
Как сообщили ИА REGNUM, в Министерстве финансов России предложили передать пенсионные накопления россиян в их собственность.
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