Москва, 8 сентября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Предоставление свободы манипуляции российских граждан своими пенсионными накоплениями, безусловно, способствует росту экономической активности на макроэкономическом уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Терелянский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Здравая идея. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) повысят свою доходность, и, следовательно, доходность вложений граждан.

Необходимым условием этой реформы должна стать разработка дополнительных гарантий от государства по страхованию рисков долговременных вложений», — пояснил эксперт.

Как сообщили ИА REGNUM, в Министерстве финансов России предложили передать пенсионные накопления россиян в их собственность.

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