Душанбе, 8 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. За последние три недели Таджикистан депортировал около 200 афганских беженцев. Об этом сообщает американское СМИ Eurasianet со ссылкой на свои источники.

Шухрат Саъдиев Таджикистан

По информации издания, ряд афганских семей искали убежища в посольстве Афганистана в Таджикистане из-за страха перед насильственной депортацией. Организации, работающие с афганскими беженцами, посоветовали им не покидать свои дома, за исключением случаев крайней необходимости.

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В своём репортаже Eurasianet процитировала афганского беженца, пожелавшего остаться неназванным и написавшего: »Сегодня были депортированы трое моих соседей. Пока никакой информации о причинах выдворения у нас нет».

Ряд афганских беженцев в Таджикистане ранее сообщили Afghanistan International, что, несмотря на наличие юридических документов управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Таджикистан начал депортировать их с применением принуждения и жестокого обращения.

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Они заявили, что всё их имущество будет конфисковано и отправлено в Афганистан.

Также недавно информационное агентство «Азия-Плюс» сообщило со ссылкой на министерство внутренних дел Таджикистана, что депортированные нарушили правила проживания, но Eurasianet отмечает, что за нарушение правил проживания МВД депортировало только одного человека.

В начале этого года посольство Афганистана в Таджикистане сообщило, что в этой стране находится около десяти тысяч афганских иммигрантов. С тех пор около 4000 из них получили вид на жительство в Канаде.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев недавно призвал Таджикистан прекратить насильственную депортацию афганских беженцев. Он заявил, что «арест и депортация просителей убежища» ставят под угрозу их жизнь.