Eurasianet: Таджикистан депортировал почти 200 афганских беженцев
Душанбе, 8 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. За последние три недели Таджикистан депортировал около 200 афганских беженцев. Об этом сообщает американское СМИ Eurasianet со ссылкой на свои источники.
По информации издания, ряд афганских семей искали убежища в посольстве Афганистана в Таджикистане из-за страха перед насильственной депортацией. Организации, работающие с афганскими беженцами, посоветовали им не покидать свои дома, за исключением случаев крайней необходимости.
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В своём репортаже Eurasianet процитировала афганского беженца, пожелавшего остаться неназванным и написавшего: »Сегодня были депортированы трое моих соседей. Пока никакой информации о причинах выдворения у нас нет».
Ряд афганских беженцев в Таджикистане ранее сообщили Afghanistan International, что, несмотря на наличие юридических документов управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Таджикистан начал депортировать их с применением принуждения и жестокого обращения.
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Они заявили, что всё их имущество будет конфисковано и отправлено в Афганистан.
Также недавно информационное агентство «Азия-Плюс» сообщило со ссылкой на министерство внутренних дел Таджикистана, что депортированные нарушили правила проживания, но Eurasianet отмечает, что за нарушение правил проживания МВД депортировало только одного человека.
В начале этого года посольство Афганистана в Таджикистане сообщило, что в этой стране находится около десяти тысяч афганских иммигрантов. С тех пор около 4000 из них получили вид на жительство в Канаде.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев недавно призвал Таджикистан прекратить насильственную депортацию афганских беженцев. Он заявил, что «арест и депортация просителей убежища» ставят под угрозу их жизнь.