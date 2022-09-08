Ханты-Мансийск, , 15:46 — REGNUM В Югре активно обсуждают инициативу главы Минприроды Александра Козлова, которую он объявил на Восточном экономическом форуме — ввести уголовную ответственность за незаконный экспорт кедрового ореха. Коренные югорцы жалуются, что «гости» из других регионов России и даже из Средней Азии подчистую и варварским образом добывают в ХМАО орехи и ягоды, сообщает «Вестник Сургутского района».

Шишки

«Слышала про полевой лагерь шишкарей, которые умудряются собрать шишек больше, чем ханты. После них ничего не остается! Ездят по унтыгейской, собирают толпами. Они губят целостность народа ханты и отнимают у них право на дары своих самобытных земель», — сетует Ольга Арантеева.

Директор компании «Дикоросы Югры» Андрей Васильевых подтвердил изданию сведения о «мафии» чёрных шишкарей, которые таким же нелегальным скупщикам продают кедровую шишку по 1200-1500 рублей за мешок. Пришлые люди для сбора шишек используют запрещённые кедротрясы, колотушки и даже пилят деревья.

«Видел неоднократно, по дорогам их машины стоят — регионы все разные. Видимо, штата лесников не хватает, чтобы контролировать эту ситуацию. На следующий год после них как после пожара — ничего не растёт, деревья испорчены, ягоды все выкорчеваны. Я от них ничего не принимаю. Наши сотрудники знают, как отличить «законно» собранные дикоросы от собранных варварским способом», — сообщил предприниматель.

Кроме того, целебную клюкву, которую собирают с середины сентября, продают зелёную уже с августа. Жители Югры возмущены разбазариванием и уничтожением лесных богатств «заезжей саранчой».

В департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО напоминают, что при сборе кедровых шишек запрещено использовать подручные средства, которые механически повреждают деревья. За причинение вреда деревьям шишкарь может получить штраф до четырёх тысяч рублей.

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