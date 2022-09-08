Кишинёв, , 15:45 — REGNUM Первый президент Молдавии Мирча Снегур был госпитализирован и перенёс операцию на позвоночнике. Об этом 8 сентября сообщает телеканал TV8.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В субботу мы поедем к нему вместе с бывшими коллегами из первого парламента», — рассказал журналистам экс-депутат Александр Арсений.

Он сообщил, что Снегур находится в больнице уже несколько недель. Бывший депутат также рассказал, что экс-президент себя хорошо чувствует.

Напомним, Снегур был президентом Молдавии с сентября 1990 года по январь 1997 года. На выборах в 1996 году он в первом туре занял первое место, но во втором туре его победил Пётр Лучинский, благодаря поддержке левых партий.