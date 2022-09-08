Москва, 8 сентября 2022, 15:43 — REGNUM Исходя из текущих уровней инфляции и валютного курса и показателей ВВП России можно сказать, что меры правительства и других государственных институтов по противодействию санкциям оказались, действительно, эффективными и адаптировали экономику России к западным санкция, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что проведение властями России ответственной финансовой политики позволило снивелировать негативный эффект антироссийских санкций.
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