Иркутск, , 15:43 — REGNUM Иркутская область получила дополнительное финансирование 1,6 млн рублей из федерального бюджета на лесовосстановление, сооьщает 8 сентября телеграм-канал правителства региона.

Саженец ИА REGNUM

Поясняется при этом, что распоряжение Правительства Российской Федерации о выделении регионам субвенций на увеличение площади лесовосстановления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Иркутская область является безоговорочным лидером в стране по объемам восстановления лесов. В рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на регион приходится порядка 10% от всех площадей лесовосстановления в России. Выделенные средства помогут нам вести работу еще более эффективно», — отметил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область, которая по итогам 2021 года была признана лидером по искусственному лесовосстановлению в стране, почти на 76% выполнила лесовосстановление по нацпроекту «Экология» в 2022 году.

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