Рязань, 8 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Новые троллейбусы представили 8 сентября в Рязани, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Рязанской области Новые троллейбусы в Рязани

В Рязань поступило 10 единиц транспорта модели «Адмирал» из Москвы. Троллейбусы оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, а также портами для зарядки мобильных устройств и Wi-Fi.

Новую технику распределят по самым популярным городским линиям — они выйдут на маршруты № 1,3,9,10, 16.

Власти планируют серьёзно обновить общественный транспорт. Регион получит дополнительные средства на покупку 10 троллейбусов, ещё 30 — планирует передать Санкт-Петербург. Кроме того, закупят 47 автобусов.