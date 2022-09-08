Москва, , 15:40 — REGNUM В Госдуме призвали европейские страны пожалеть свои столицы, прежде чем пытаться наступать на Россию.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Где же мы вас всех хоронить будем? А может и хоронить будет нечего. Возможно, дядя Искандер сильно разозлился по вашему поводу и уже точит свой Кинжал. Пожалейте хотя бы свои столицы, господа европейцы, прежде чем рыпаться на нас», — отметил депутат Госдумы Андрей Колесник («Единая Россия») в телеграм-канале.

Так парламентарий отреагировал на распространенное в соцсетях видео, где Польша перебрасывает военную технику к границе б. УССР с калининградского направления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, замминистра обороны Польши Марцин Оцепа заявил о том, что в ближайшие несколько лет возможен вооружённый конфликт между Россией и Польшей. В связи с этим польское оборонное ведомство приступило к масштабному перевооружению армии.

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