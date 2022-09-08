Иркутск, , 15:40 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило о спасении 8 сентября восьмерых человек на пожаре в Иркутске. В 11:16 местного времени на телефон пожарно-спасательной службы города Иркутска поступило сообщение о том, что на улице Чернышевского в десятиэтажном многоквартирном доме горит двухкомнатная квартира.

Пожар в Иркутске МЧС

Самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных 15 жильцов дома, в том числе четверо детей. На момент прибытия первого подразделения в подъезде было сильное задымление. Звеном газодымозащитной службы были спасены 8 человек, из них трое несовершеннолетних, которых эвакуировали с верхних этажей.

В течение шестнадцати минут пожар был локализован. Для выявления скрытых очагов горения было проведено контрольное вскрытие стены. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. Огнем уничтожены домашние вещи, мебель, повреждено окно.

Дознавателями МЧС России было установлено, что возгорание началось в одной из комнат от розетки, расположенной возле компьютерного стола.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа ангарские пожарные спасли четырёх детей, двух женщин и собаку.

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