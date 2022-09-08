Кудымкар, Пермский край, , 15:38 — REGNUM В ходе проведения спецоперации на территории [б. УССР] при исполнении служебных обязанностей погиб майор Дмитрий Копанцев. Он — уроженец Пермского края. Информацию об этом обнародовала администрация Кудымкарского муниципального округа Прикамья.

Свеча Gadini

Соболезнования родным и близким погибшего офицера выразила администрация Пермского края. Прощание с Дмитрием Копанцевым состоится 9 сентября. В день похорон пройдёт траурный митинг.

Как уже сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция по денацификации и демилитаризации [б. УССР] началась 24 февраля 2022 года.