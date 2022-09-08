Ярославль, , 15:46 — REGNUM Суд вынес приговор четверым ярославцам, обвиняемых в мошенничестве и похищении человека. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

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В 2012–2018 годы они входили в доверие к пенсионерам и одиноким людям, а позже завладевали их квартирами.

«При этом они предлагали потерпевшим погасить долги за услуги ЖКХ, или произвести размен квартиры с доплатой и подделывали доверенности или договоры купли-продажи квартир. В действительности граждане либо утрачивали право на жилое помещение, либо получали жильё, которое было существенно хуже обещанного», — сообщили в прокуратуре.

Так мошенникам удалось обманусь более 20 ярославцев. В одном из случаев обвиняемые дошли до похищения человека: 57-летний мужчина выкрал собственника квартиры и вынудил его подписать договор купли-продажи.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от 5 лет до 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и особого режима.

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