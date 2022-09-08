Ярославль, 8 сентября 2022, 15:46 — REGNUM Суд вынес приговор четверым ярославцам, обвиняемых в мошенничестве и похищении человека. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
В 2012–2018 годы они входили в доверие к пенсионерам и одиноким людям, а позже завладевали их квартирами.
Так мошенникам удалось обманусь более 20 ярославцев. В одном из случаев обвиняемые дошли до похищения человека: 57-летний мужчина выкрал собственника квартиры и вынудил его подписать договор купли-продажи.
Суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от 5 лет до 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и особого режима.
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