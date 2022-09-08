Лондон, , 15:35 — REGNUM Врачи Букингемского дворца обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба британской королевской семьи.

Королева Великобритании Елизавета II Foreign and Commonwealth Office

«Сегодня утром после обследования врачи заявили, что обеспокоены состоянием здоровья её величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, королева находится в шотландском замке Балморал и чувствует себя «комфортно».

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в соцсети Twitter заявила, что вся страна беспокоится в связи с новостями о Елизавете II.