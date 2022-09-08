Москва, , 15:44 — REGNUM Более ста лицензий выдадут британские власти для добычи нефти и газа в Северном море. Такое решение принято в условиях энергетического кризиса, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на заседании парламента.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

Она заявила, что все энергоресурсы страны, включая добычу газа и нефти в Северном море, будут активированы.

«Мы выпустим ряд новых лицензий, число которых, как мы ожидаем, будет свыше 100», — сказала Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, Трасс заморозила тарифы на электроэнергию на два года в рамках поддержки населения в условиях энергокризиса. Одновременно в Британии запустят кампанию по снижению потребления электроэнергии.

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