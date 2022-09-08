Рига, 8 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Национальный парламент Латвии Сейм приступил к рассмотрению закона об отделении Латвийской православной церкви от Русской Православной Церкви, сообщил Telegram-канал портала BaltNews.

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Сейм решил передать поправки на рассмотрение Комиссии по правам человека и связям с общественностью.

Президент Латвии Эгилс Левитс ранее заявил, что с этими поправками к закону государство признает, что Латвийская Православная Церковь является полностью независимой и автокефальной, и она не зависит ни от одной другой церкви за пределами Латвии: «Когда закон вступит в силу, любое влияние или власть Московского Патриарха над нашей Православной Церковью будет устранено».

BaltNews отмечает в этой связи, что речь идет не о обеспечении подлинной автономии православных страны, а о стремлении властей оторвать православных страны исключительно от Русской православной Церкви.

«Особый цинизм этой ситуации придает то, что о статусе православной церкви будут судить преимущественно католики и протестанты», — считает издание.