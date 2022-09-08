Байкальск, Иркутская область, 8 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Пока ученые спорят о том, каким образом эффективнее и безопаснее утилизировать наследие бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сотрудники Иркутского научно-исследовательского технического университета вырастили кусты малины, предварительно выморозив опасные отходы. Подробности сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на руководителя лаборатории экологического мониторинга природных и техногенных сред Андрея Богданова. Ученые представили технологию переработки коллоидных осадков шлам-лигнина БЦБК.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ягода малина

Эксперимент по изучению процессов самозарастания почвогрунта из вымороженных осадков шлам-лигнина проводится на Солзанской промплощадке БЦБК. За три года почвогрунт из вымороженного осадка шлам-лигнина полностью стабилизировался и по своей структуре и составу соответствует плодородным почвам, а по лабораторным химическим и агрохимическим данным — нескольким ГОСТам

Высаженная малина интенсивно разрослась и дала плоды. На вымороженных осадках выросли сначала мох, потом кустарники и деревья.

Как сообщало ИА REGNUM, более 40 тысяч кубометров надшламовых вод откачали и очистили из карт-накопителей «Солзанского» и «Бабхинского» полигонов бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). начать полную откачку планируется с 2023 года, если в ноябре 2022 будет получена положительная экспертиза на проект.

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