8 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 15:43 — REGNUM Информация, согласно которой Пентагон поставил Киеву управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Пусковая установка Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Согласно имеющимся данным, речь идёт о современных артиллерийских снарядах, обладающих серьёзными характеристиками, которые позволяют им приземляться максимально точно в заранее обозначенную цель на расстоянии до 40 километров. Вести огонь этими боеприпасами способна американская гаубица M777 калибра 155 миллиметров, которая уже была поставлена Киеву в рамках военной помощи Соединённых Штатов. Всего на закупку таких снарядов для киевского неонацистского режима США направили $92 млн из одобренных Конгрессом дополнительных средств.

«Эти $92 млн можно было потратить на что-нибудь более полезное. Зачем американцам тратить такую огромную сумму на пострелушки, тем более которые происходят на обратной стороне земного шара?» — удивляется пользователь Ggg Rrr.

Многие пользователи отмечают, что такая непомерная помощь должна вызывать большие вопросы у американских граждан, которые, по сути, оплачивают нацистам снаряды из собственного кармана. Тем более это выглядит странно, учитывая, насколько неэффективно себя показала киевская армия, сдающая территорию за территорией, что приближает конец неонацистского режима.

«Пентагону пора уже подумать о том, как много бабла они теряют на территории [бывшей УССР], и смириться уже, наконец, с неминуемым поражением киевского неонацистского режима», — советует Лев М.

Некоторые комментаторы считают, что даже управляемые снаряды не станут помехой для Вооружённых сил России, противостоящих киевским боевикам, снаряжёнными американским вооружением.

«Будто бы это поможет Киеву. Я вас умоляю. Они и из HIMARS делали какие-то супер-пупер-системы, а наши их ликвидируют на раз-два», — написал Бронислав Т.

Другие же, наоборот, уверены, что такие снаряды станут причиной множества жертв как со стороны российской армии, так и среди мирного населения освобождённых территорий бывшей УССР.

«Несмотря на избирательность и заторможенность такой помощи, Киеву всё-таки перепадает мощное вооружение. HIMARS и M777 терроризируют освобождённые территории уже на протяжении нескольких месяцев. Люди умирают каждый день. Почему никто не останавливает эти поставки? Почему по центрам принятия решений никто удары не наносит? Если некому будет отдавать приказ, то ВСУ не будут продолжать совершать обстрелы! Разве это не понятно кому-то?!» — спрашивает Алексей М.

Осколки снаряда американской ракеты HIMARS Ярослав Громов © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто призвал не допустить того, чтобы киевские нацисты применили сверхточные американские боеприпасы. Граждане ждут широкомасштабного наступления, а также полной демилитаризации и денацификации территории бывшей УССР.

«Всё более и более смертоносное оружие поступает в пользование киевских боевиков. Как там центры принятия решений? Когда их уже ликвидируют? Чего мы медлим? Ждём, когда нацистам достанется ядерное оружие?» — задаётся вопросом Максим С.

«Пора нанести удары по Киеву и другим центрам принятия решения! Пора, уже опаздываем», — считает Жанна Ч.

Напомним, 8 сентября агентство Bloomberg опубликовало материал со ссылкой на бюджетные документы, оказавшиеся в руках у журналистов, согласно которому Пентагон поставил Киеву управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением.