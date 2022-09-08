Москва, , 15:30 — REGNUM Заявленная президентом России Владимиром Путина на ВЭФ программа дальнейшего интенсивного развития Дальнего Востока действительно впечатляет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин сегодня, 8 сентября комментируя выступление главы Российского государства на форуме во Владивостоке.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин 7 сентября выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «На пути к многополярному миру».

«Международная обстановка не просто способствует осуществлению этих планов, она требует их осуществления.

Насчёт того, чтобы сделать этот регион привлекательным для граждан России, особенно молодёжи, всё понятно: его демографическую устойчивость срочно надо переводить на гораздо более высокий уровень. Если же говорить о привлечении иностранных партнёров, то здесь необходима глубокая и системная чистка.

На Дальнем Востоке должны работать преимущественно фирмы и организации из дружественных России стран этого региона.

Особенно я бы выделил здесь Китай с его опытом ускоренного развития своего восточного побережья и Северную Корею с многочисленными и очень нужными нам на Дальнем Востоке трудовыми ресурсами.

Их востребованность и открытость Пхеньяна к тесному сотрудничеству с нами требуют скорейшей отмены нашего участия в навязанных американцами по линии ООН санкциях против КНДР.

А вот японский бизнес, который продолжает цепляться за те хлебные места, которые он там оккупировал, в силу участия его правительства в политике политического и экономического давления на нашу страну должен постоянно ощущать своё неустойчивое положение!

Отдельным пунктом приветствую дополнительные крупные вложения в развитие городов на Дальнем Востоке с упором на развитие малых и средних городов.

То же самое касается промышленного и культурного развития данного региона, привлечения туда новых потоков квалифицированных специалистов, включая научных работников и преподавательский состав, работников культуры, расширение возможностей подготовки молодых специалистов на месте.

Мне эти планы напоминают огромную работу по подъёму Дальнего Востока, проделанную в СССР в 1930-е годы (самолёты и подводные лодки там начали строить!) и продолженную сразу после победы в Великой Отечественной войне и разгрома милитаристской Японии.

Даже в 1960-е и 1970-е годы и тем более с началом строительства Байкало-Амурской магистрали, мы, молодёжь европейской части Советского Союза, продолжали ощущать этот важнейший вектор развития нашей страны, жить им — не через передовицы газет, не через выступления руководителей, а через фильмы, живопись, книги, песенное творчество. Так должно быть и теперь», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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