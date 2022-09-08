Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM В Ленинградской области 20−22 ноября пройдёт Международный антинацистский форум. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом сообщила депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия»).

Фрагмент диорамы Прорыв блокады Ленинграда ИА REGNUM

«Проведение такого форума важно не только для осмысления истории, но и для лучшего понимания сегодняшней ситуации», — отметила Занко.

С инициативой и просьбой помочь в проведении Международного научно-практического форума «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны» к депутату Госдумы обратились представители Российского общества историков-архивистов. Предложение поддержал губернатор региона Александр Дрозденко. Форум пройдет в Гатчине.

В рамках форума будут организованы пленарная сессия, дискуссионные секции с участием экспертов и презентация документальных кинолент, посвященных проблеме геноцида в годы войны.

Форум является частью масштабного проекта «Без срока давности», направленного на противодействие фальсификации истории, признание действий нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны геноцидом мирного населения.

Суды о признании факта геноцида мирных граждан уже состоялись в Брянской, Псковской, Ростовской, Орловской, Новгородских областях и Республике Крым, на которых выступили ветераны Великой Отечественной войны, живые свидетели зверств нацистов. Осенью подобный суд должен пройти в Ленобласти.

По поручению Генерального прокурора России прокуратура Санкт-Петербурга внесла иск о признании Блокаду Ленинграда преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа.

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