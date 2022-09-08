Париж, 8 сентября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Бывший президент-социалист Франции Франсуа Олланд в четверг, 8 сентября, пункт за пунктом защищал свою ядерную политику, резко критикуемую, в частности, правыми силами, сообщает Le Figaro.

Jean-Marc Ayrault Франсуа Олланд

Решение закрыть станцию Fessenheim, принятое в соответствии с мандатом Франсуа Олланда (2012–2017), но вступившее в силу лишь при Эммануэле Макроне в 2020 году. Закрытие станции «обычно должно быть компенсировано производством Flamanville», но, как объяснил бывший президент, запущенное в 2007 году производство Flamanville должно быть завершено через пять лет, но 15 лет спустя Flamanville все еще не открыт.

Бывший арендатор Елисейского дворца напомнил, что в контексте энергетического перехода «доля ядерной энергетики будет падать по мере роста возобновляемых источников энергии».

Ранее депутаты во Франции призвали создать комиссию по расследованию для установления «политической ответственности» в «потере энергетической независимости» Франции, открыто критикуя политику Франсуа Олланда, а затем Эммануэля Макрона в течение первого пятилетнего срока.

«Это десять лет политики, проводимой, особенно во Франции при Франсуа Олланде и Эммануэле Макроне, которые привели к тому, что мы потеряли нашу энергетическую независимость, которая была построена со времен генерала де Голля», — заявил французский депутат Жерар Ларше.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Франсуа Олланд выступил в защиту европейских санкций.