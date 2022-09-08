Базарак, Афганистан, 8 сентября 2022, 15:26 — REGNUM В афганской провинции Панджшер четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в засаде сил Фронта национального сопротивления Афганистана в местности Дустамхейль уезда Анаба. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Согласно источникам, силы фронта потерь не понесли. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали этот вопрос.
Следует отметить, что в последнее время наблюдалось затишье в боестолкновениях между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом сопротивления в Панджшере.