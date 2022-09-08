* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 8 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в засаде сил Фронта национального сопротивления Афганистана в местности Дустамхейль уезда Анаба. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, силы фронта потерь не понесли. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали этот вопрос.

Следует отметить, что в последнее время наблюдалось затишье в боестолкновениях между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом сопротивления в Панджшере.