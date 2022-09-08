Лондон, 8 сентября 2022, 15:26 — REGNUM Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 8 сентября ввела ограничение на рост счетов за электроэнергию на два года в рамках пакета мер по помощи населению в условиях экономического шока, что может обойтись стране в 150 млрд фунтов, как передает агентство Reuters.
Поскольку Британии грозит длительная рецессия, вызванная почти четырехкратным увеличением счетов за электроэнергию, Трасс изложила, по ее словам, смелые и немедленные действия по защите потребителей и предприятий.
«Мы поддержим страну в течение этой и следующей зимы и устраним коренные причины высоких цен, чтобы мы никогда больше не оказались в таком положении», — сказала она, выступая перед парламентом.
В соответствии с планом, средние счета за электроэнергию для домохозяйств будут оставаться на уровне около 2500 фунтов в год в течение двух лет, что позволит избежать 80-процентного повышения тарифов, ранее назначенного на октябрь.
Полную информацию о расходах в рамках этого плана представит в конце сентября новый министр финансов Великобритании Квази Квартенг.
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