Лондон, 8 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 8 сентября ввела ограничение на рост счетов за электроэнергию на два года в рамках пакета мер по помощи населению в условиях экономического шока, что может обойтись стране в 150 млрд фунтов, как передает агентство Reuters.

ТНС энерго Ярославль Плата за электроэнергию

Поскольку Британии грозит длительная рецессия, вызванная почти четырехкратным увеличением счетов за электроэнергию, Трасс изложила, по ее словам, смелые и немедленные действия по защите потребителей и предприятий.

«Мы поддержим страну в течение этой и следующей зимы и устраним коренные причины высоких цен, чтобы мы никогда больше не оказались в таком положении», — сказала она, выступая перед парламентом.

В соответствии с планом, средние счета за электроэнергию для домохозяйств будут оставаться на уровне около 2500 фунтов в год в течение двух лет, что позволит избежать 80-процентного повышения тарифов, ранее назначенного на октябрь.

Полную информацию о расходах в рамках этого плана представит в конце сентября новый министр финансов Великобритании Квази Квартенг.