Москва, 8 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Дела с экономическим ростом в Японии очень плохи, потому что фактически его годовые темпы находятся около нуля, то есть экономика стагнирует. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«Уровень инфляции в Японии растет и достиг верхней границы диапазона ее исторических колебаний за последние 30 лет, — отметил он. — Япония на сегодняшний день является страной с одним из самых низких уровней инфляции в мире. Вместе с тем темпы роста цен в Японии ускоряются, как и в большинстве развитых государств. На этом фоне мы видим, что уровень безработицы находится вблизи минимальных значений за последние 20 лет (2,6%). Сильный рынок труда указывает на необходимость корректировки параметров монетарной политики, однако Банк Японии этого не делает и продолжает стимулирующую денежно-кредитную политику в попытках ускорить экономический рост. К слову сказать, дела с экономическим ростом в Японии очень плохи, потому что фактически его годовые темпы находятся около нуля, то есть экономика Японии стагнирует».

Кроме этого, он отметил рекордный рост индекса доллара США, который происходит по причине оттока долларовой ликвидности из-за действий ФРС.

«Поэтому высока вероятность того, что иена продолжит слабеть», — сказал Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на курс иены давят сверхмягкая денежно-кредитная политика японского центробанка и ежедневный выкуп японских гособлигаций.