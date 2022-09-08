Ялта, Крым, , 15:26 — REGNUM Приём родственников убитого в резонансном конфликте мужчины состоялся 8 сентября в следственном отделе по городу Ялта по поручению руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Руководитель территориального подразделения Максим Чугунов выразил матери убитого искренние соболезнования. Он заверил её, что расследованием уголовного дела занимаются опытные следователи и следователи-криминалисты. Также следователи обещают оказать матери убитого мужчины всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительно установлено, что в ночь на 6 сентября в Ялте между тремя местными жителями произошёл конфликт, в результате один из них получил ножевые ранения и позже умер. Полиция изначально установила и задержала двоих участников конфликта. Затем один из участников конфликта, который, по некоторым данным, является командиром роты спецназначения, полицией был отпущен. В результате вечером 7 сентября жители Ялты вышли к зданию МВД Ялты с требованием провести расследование.

Сейчас дело передано в ГСУ СК по Крыму и Севастополю, ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. На данный момент задержаны два подозреваемых, они находятся в СИЗО6 с ними работают следователи.

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