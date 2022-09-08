Тбилиси, 8 сентября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Таможенная служба Грузии временно закроет пропускной пункт «Ниноцминда» 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Службы доходов Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

Отмечается, что КПП не будет действовать с 11:00 до 23:00 по тбилисскому времени (с 10:00 до 22:00 мск).

«Процедуры таможенного контроля будут приостановлены в связи с проводимыми техническими работами, связанными с устройством/тестированием новых информационных систем таможенного контроля», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после завершения работ КПП будет работать в тестовом режиме круглосуточно и без выходных. Грузинская сторона держит связь с армянскими коллегами, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение возросшего грузопотока после открытия указанного таможенного поста.