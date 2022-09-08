Москва, 8 сентября, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Российские экспортёры, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», получают новые рынки сбыта и выгодные контракты, несмотря на санкции. Так, на международной выставке CNR Food Istanbul, которая завершилась 3 сентября в Турции, российские экспортеры под брендом Made in Russia провели более 150 целевых встреч с потенциальными партнерами. Общий экспортный потенциал встреч превысил $25 млн, сообщает Российский экспортный центр.

Фото предоставлено компанией «Экспоконтент» Лого Made in Russia

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В течение четырёх дней ведущие компании из Ближнего Востока, Северной Африки, Балкан и Европы демонстрировали новинки в сфере пищевой промышленности: от основных продуктов питания до инновационного оборудования для пищевого производства. Российские компании впервые стали участниками выставки в этом году.

13 производителей на коллективном стенде Made in Russia представили кондитерские изделия, полезные снеки, масложировую и мясную продукцию, безалкогольные напитки, икру, зерновые и уникальную соль со специями. Также участники бренда продемонстрировали новейшие технологии и упаковки для пищевых продуктов.

Экспортеры провели более 150 целевых встреч с торговыми агентами, среди которых были дистрибьюторские сети, международные логистические компании и известные торговые сети. Компании получили исключительную возможность пообщаться и обсудить перспективы сотрудничества с гостями выставки из разных стран, заинтересованных в российской продукции: Ливана, Саудовской Аравии, Ливии, Казахстана, Узбекистана, Египта, Азербайджана, Турции.

Кроме того, экспортеры посетили семинар «Финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортеров АПК Российского экспортного центра», а также встретились с начальником главного управления СЭЗ Стамбула Угуром Озджан.

Напомним, международная выставка пищевой промышленности Food Istanbul Expo — важнейшее в регионе событие, связанное с пищевыми технологиями. В выставке участвуют более 1000 брендовых производителей из Ближнего Востока, Северной Африки, Балкан, Европы.

«Мы донастроили систему государственной поддержки экспорта, и в режиме онлайн с коллегами из Российского экспортного центра дорабатываем инструменты под вызовы, которые появляются сейчас перед компаниями. Если говорить о логистике, то мы оперативно скорректировали один из самых востребованных инструментов — господдержку транспортировки продукции.

Для того, чтобы снизить нагрузку на бизнес, мы изменили механизм получения господдержки: компании просто осуществляют экспортную поставку, приносят документы в Российский экспортный центр, который ее подтверждает, подтверждает расходы, которые они понесли, и им возвращается до 80% расходов на логистику», — пояснил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов.

Сейчас у РЭЦ действуют 11 программ господдержки экспортеров.

«Спрос на эту поддержку высок. За последние два квартала текущего года все меры поддержки очень серьезным образом пересмотрены, многие из них стали проще. Так, упростилась процедура получения мер поддержки и KPI получения госсредств, по которым в текущих условиях экспортеры совершенно не в состоянии работать. Компании получили сейчас отсрочку, облегчение при использовании мер господдержки. А на самые популярные меры — транспортировку продукции — увеличено бюджетное финансирование», — считает вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», совершенствованию законодательства, а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства, отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще выйти на международные рынки.