Уфа, 8 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Лук репчатый больше всего подешевел за неделю в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба Башстата.

ИА REGNUM Полки магазина в Сочи

Сообщается, что в регионе этот овощ можно купить за 32,26 рублей за один килограмм, это на 13,2% дешевле, чем неделей ранее. На 12,5% в республике подешевела морковь: ее средняя цена составила 30,09 рублей за один килограмм. Свекла столовая стала доступнее на 8,4% (26,25 рублей за один кг).

Отмечается, что в республике также зафиксировали снижение цен на смеси молочные для детского питания, капусту белокочанную, свежие огурцы и помидоры,

Сообщается, что в Башкирии за неделю подорожали на 5,3% консервы овощные для детского питания, колбаса вареная подорожала на 4,4%, яйца куриные поднялись в цене на 3,7%.

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